«Известия»: Средний чек на зимнюю резину вырос на 8–12%

При этом в Москве стоимость шины выросла на 12%, до 6337 рублей.

«Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками», — указали в «Чек Индексе».

Как сообщили аналитики, недостатка в шинах нет, продолжается реализация запасов прошлого года.

По данным «Авито», продажи зимней резины в сентябре-октябре выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. При этом «Чек Индекс» отмечает, что с 1 сентября по 8 октября продажи шин в Москве выросли на 39%. В начале октября на маркетплейсе Ozon спрос на зимние шины стал выше на 35%, в интернет-магазине Wildberries в августе-сентябре продажи зимней резины выросли почти в четыре раза.

