«Известия»: Средний чек на зимнюю резину вырос на 8–12%
Средний чек на зимние шины в России осенью оказался на 8% выше, чем в 2022 году, и составил 6070 рублей за штуку. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».
При этом в Москве стоимость шины выросла на 12%, до 6337 рублей.
«Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками», — указали в «Чек Индексе».
Как сообщили аналитики, недостатка в шинах нет, продолжается реализация запасов прошлого года.
По данным «Авито», продажи зимней резины в сентябре-октябре выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. При этом «Чек Индекс» отмечает, что с 1 сентября по 8 октября продажи шин в Москве выросли на 39%. В начале октября на маркетплейсе Ozon спрос на зимние шины стал выше на 35%, в интернет-магазине Wildberries в августе-сентябре продажи зимней резины выросли почти в четыре раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru