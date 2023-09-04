«Дороже на 25%»: Какие оригинальные автозапчасти оказались в дефиците

Юрий Пархоменко заявил НСН, что оригинальные запчасти не доезжают до россиян даже через дружественные страны, Китай предлагает замену, о которой мало информации, а цены уже подскочили на 25%. 

Оригинальные автозапчасти все чаще не могут попасть в Россию даже через дружественные страны, заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с НСН. По его словам, цены на неоригинальные выросли на 25%, а Китай предлагает свои «новинки», надежность которых под вопросом.

Стоимость автомобильных запчастей на популярных агрегаторах объявлений с начала года выросла от 7 до 20%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Авито» и отраслевого портала «Дром». Прим этом аналитики отмечают, что на рынке автозапчастей не наблюдается дефицита. Пархоменко рассказал, какие автозапчасти сегодня купить труднее всего.

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«Логистические цепочки не перенастроили, увы. Есть личная практика заказа оригинальных запчастей, ожидаешь месяц-полтора, а в итоге получаешь отказ. Даже через дружественные страны почему-то не могут привезти. Это мы говорим про оригинальные запчасти, проверенные. При этом сложности есть с поставками и неоригинальных популярных марок, но здесь у нас под боком Китай, они очень быстро перестраиваются и предлагают альтернативы. Насколько эта альтернатива качественная и надежная, сказать сложно, опыта использования нет», - отметил он.

Больше всего санкции ударили по радиаторам охлаждения двигателя, которые российским автомобилистам приходится часто менять. По другим пунктам серьезного дефицита нет, зато цены взлетели на 25%, добавил эксперт.

«Есть сильный дефицит радиаторов охлаждения двигателя, они у нас быстро выходят из строя – климат такой. С какими-то расходниками, тормозными колодками, рулевыми наконечниками, проблем особо нет, но цена увеличилась примерно на 25%. Есть прямая зависимость от курса валют, второй фактор – это как раз логистические цепочки. Та же Япония примерно месяц назад запретила ввозить в Россию запчасти, мы еще не почувствовали это», - рассказал собеседник НСН.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что в России на рынке автотоваров можно встретить большое количество контрафактных автозапчастей, но чаще всего злоумышленники подделывают технические жидкости и элементы подвески, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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