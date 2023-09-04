«Дороже на 25%»: Какие оригинальные автозапчасти оказались в дефиците

«Логистические цепочки не перенастроили, увы. Есть личная практика заказа оригинальных запчастей, ожидаешь месяц-полтора, а в итоге получаешь отказ. Даже через дружественные страны почему-то не могут привезти. Это мы говорим про оригинальные запчасти, проверенные. При этом сложности есть с поставками и неоригинальных популярных марок, но здесь у нас под боком Китай, они очень быстро перестраиваются и предлагают альтернативы. Насколько эта альтернатива качественная и надежная, сказать сложно, опыта использования нет», - отметил он.

Больше всего санкции ударили по радиаторам охлаждения двигателя, которые российским автомобилистам приходится часто менять. По другим пунктам серьезного дефицита нет, зато цены взлетели на 25%, добавил эксперт.

«Есть сильный дефицит радиаторов охлаждения двигателя, они у нас быстро выходят из строя – климат такой. С какими-то расходниками, тормозными колодками, рулевыми наконечниками, проблем особо нет, но цена увеличилась примерно на 25%. Есть прямая зависимость от курса валют, второй фактор – это как раз логистические цепочки. Та же Япония примерно месяц назад запретила ввозить в Россию запчасти, мы еще не почувствовали это», - рассказал собеседник НСН.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что в России на рынке автотоваров можно встретить большое количество контрафактных автозапчастей, но чаще всего злоумышленники подделывают технические жидкости и элементы подвески, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».





