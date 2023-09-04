«Дороже на 25%»: Какие оригинальные автозапчасти оказались в дефиците
Юрий Пархоменко заявил НСН, что оригинальные запчасти не доезжают до россиян даже через дружественные страны, Китай предлагает замену, о которой мало информации, а цены уже подскочили на 25%.
Оригинальные автозапчасти все чаще не могут попасть в Россию даже через дружественные страны, заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с НСН. По его словам, цены на неоригинальные выросли на 25%, а Китай предлагает свои «новинки», надежность которых под вопросом.
Стоимость автомобильных запчастей на популярных агрегаторах объявлений с начала года выросла от 7 до 20%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Авито» и отраслевого портала «Дром». Прим этом аналитики отмечают, что на рынке автозапчастей не наблюдается дефицита. Пархоменко рассказал, какие автозапчасти сегодня купить труднее всего.
«Логистические цепочки не перенастроили, увы. Есть личная практика заказа оригинальных запчастей, ожидаешь месяц-полтора, а в итоге получаешь отказ. Даже через дружественные страны почему-то не могут привезти. Это мы говорим про оригинальные запчасти, проверенные. При этом сложности есть с поставками и неоригинальных популярных марок, но здесь у нас под боком Китай, они очень быстро перестраиваются и предлагают альтернативы. Насколько эта альтернатива качественная и надежная, сказать сложно, опыта использования нет», - отметил он.
Больше всего санкции ударили по радиаторам охлаждения двигателя, которые российским автомобилистам приходится часто менять. По другим пунктам серьезного дефицита нет, зато цены взлетели на 25%, добавил эксперт.
«Есть сильный дефицит радиаторов охлаждения двигателя, они у нас быстро выходят из строя – климат такой. С какими-то расходниками, тормозными колодками, рулевыми наконечниками, проблем особо нет, но цена увеличилась примерно на 25%. Есть прямая зависимость от курса валют, второй фактор – это как раз логистические цепочки. Та же Япония примерно месяц назад запретила ввозить в Россию запчасти, мы еще не почувствовали это», - рассказал собеседник НСН.
Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что в России на рынке автотоваров можно встретить большое количество контрафактных автозапчастей, но чаще всего злоумышленники подделывают технические жидкости и элементы подвески, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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