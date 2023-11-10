Минстрой отклонил предложение о запуске отопления по голосованию на «Госуслугах»

Минстрой не поддержал предложение о запуске отопления по голосованию жильцов дома на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства на соответствующую инициативу.

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Ранее лидер фракции «Новые люди»Алексей Нечаев предложил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину разрешить включать отопление в многоквартирных домах раньше срока по решению жильцов, проголосовавших на портале госуслуг.

«Предлагаемая инициатива ... избыточна и может привести к значительным расходам бюджетов всех уровней как на стадии цифровизации данной услуги, так и при ее практическом выполнении», — заявили в Минстрое.

Как отметили в ведомстве, компетентные органы по установлению сроков отопительного периода уже определены соответствующими правилами. Включение отопления для отдельных домов может привести к увеличению оперативных затрат теплоснабжающих организаций и росту тарифов.

Ранее президент Владимир Путин призвал профильные ведомства оперативно завершить подготовку к зимнему сезону, чтобы отопление подавалось россиянам без сбоев, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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