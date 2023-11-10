Минстрой отклонил предложение о запуске отопления по голосованию на «Госуслугах»
Минстрой не поддержал предложение о запуске отопления по голосованию жильцов дома на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства на соответствующую инициативу.
Ранее лидер фракции «Новые люди»Алексей Нечаев предложил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину разрешить включать отопление в многоквартирных домах раньше срока по решению жильцов, проголосовавших на портале госуслуг.
«Предлагаемая инициатива ... избыточна и может привести к значительным расходам бюджетов всех уровней как на стадии цифровизации данной услуги, так и при ее практическом выполнении», — заявили в Минстрое.
Как отметили в ведомстве, компетентные органы по установлению сроков отопительного периода уже определены соответствующими правилами. Включение отопления для отдельных домов может привести к увеличению оперативных затрат теплоснабжающих организаций и росту тарифов.
Ранее президент Владимир Путин призвал профильные ведомства оперативно завершить подготовку к зимнему сезону, чтобы отопление подавалось россиянам без сбоев, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru