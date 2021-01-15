«Непонятно, когда врёте». Киселев об увольнении Илларионова за пост в соцсетях
Гендиректор МИА «Россия сегодня» в эфире НСН посоветовал журналистам «не расщепляться», высказывая личное мнение в соцсетях.
Бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов, усомнившийся в итогах выборов в США, больше не работает в американском экспертном Институте Катона, сообщили на сайте организации. Сам Илларионов подтвердил эту информацию в «Живом журнале». По его словам, причиной стали постскриптумы к его постам о беспорядках в Капитолии.
В этих записях Илларионов называет события в Вашингтоне «Cпецоперацией "Ловушка"». Он пишет, что протесты в Вашингтоне были мирными, хотя сторонники движения BLM пытались устроить провокацию. Илларионов считает, что единственным местом, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, «к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц».
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН рассказал, как относится к ситуации с увольнением бывшего советника президента России.
«Илларионов - это абсолютно штучный случай. Он уехал в США, где служил верой и правдой. В результате с ним поступили жестоко. Конечно, это говорит об определенной зачистке информационного пространства. Я советую журналистам не расщепляться и публиковать в своих соцсетях только то, что можно опубликовать в издании, в котором они работают. Иначе непонятно, когда вы врёте. Свобода слова во всем мире означает свободу выбора журналистом своего издателя. Россия является чемпионом по свободе слова во всем мире. Здесь журналист может выбрать любого издателя - от "Свободной прессы" до "Дождя"», - отметил он.
Медиаменеджер оценил, где свобода слова соблюдается лучше - в России или США.
«Естественно, в России. Здесь можно открыто сказать: "Я люблю Путина" или "Я не люблю Путина", можно выражать любую позицию по отношению к геям. Если вы в США скажете, что любите Путина, но не любите геев, то вас не будет. Это однозначно совершенно. В США уже люстрация: запрет занимать госдолжности сторонникам Трампа. О чем тут можно говорить, когда конгресс занят людьми в форме цвета хаки накануне инаугурации в результате честных выборов. В российских СМИ даже можно говорить, что Ленинград надо было сдать (такой опрос телеканал «Дождь» провёл для своих подписчиков на сайте в 2014 году, большинство ответили утвердительно. - прим. НСН)», - напомнил Киселев.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» также ответил на вопрос, уволил ли бы он сотрудника, если бы его мнение расходилось с позицией агентства.
«У меня такого случая не было, чтобы я кого-то уволил за это. В таких случаях я объясняю, что это непрофессионально и по-человечески болезненно. Например, лично я не расщепляюсь на противоположные высказывания в разных местах, этого желаю и другим. Неискренность всегда чувствуется, люди перестанут верить», - заключил он.
Ранее здание Капитолия в Вашингтоне подвергалось штурму: сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена. В итоге погибли пять человек. Эти события стали поводом для объявления Трампу уже второго импичмента, в этот раз как участнику «восстания или мятежа». По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса.
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