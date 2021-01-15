«Непонятно, когда врёте». Киселев об увольнении Илларионова за пост в соцсетях

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН рассказал, как относится к ситуации с увольнением бывшего советника президента России.



«Илларионов - это абсолютно штучный случай. Он уехал в США, где служил верой и правдой. В результате с ним поступили жестоко. Конечно, это говорит об определенной зачистке информационного пространства. Я советую журналистам не расщепляться и публиковать в своих соцсетях только то, что можно опубликовать в издании, в котором они работают. Иначе непонятно, когда вы врёте. Свобода слова во всем мире означает свободу выбора журналистом своего издателя. Россия является чемпионом по свободе слова во всем мире. Здесь журналист может выбрать любого издателя - от "Свободной прессы" до "Дождя"», - отметил он.



Медиаменеджер оценил, где свобода слова соблюдается лучше - в России или США.



«Естественно, в России. Здесь можно открыто сказать: "Я люблю Путина" или "Я не люблю Путина", можно выражать любую позицию по отношению к геям. Если вы в США скажете, что любите Путина, но не любите геев, то вас не будет. Это однозначно совершенно. В США уже люстрация: запрет занимать госдолжности сторонникам Трампа. О чем тут можно говорить, когда конгресс занят людьми в форме цвета хаки накануне инаугурации в результате честных выборов. В российских СМИ даже можно говорить, что Ленинград надо было сдать (такой опрос телеканал «Дождь» провёл для своих подписчиков на сайте в 2014 году, большинство ответили утвердительно. - прим. НСН)», - напомнил Киселев.



Гендиректор МИА «Россия сегодня» также ответил на вопрос, уволил ли бы он сотрудника, если бы его мнение расходилось с позицией агентства.