Ещё пошумит? В Совфеде усомнились в «политическом убийстве» Трампа

«Думаю, они не успеют. По крайней мере, это очень трудно сделать, соблюдая американские правила. Делают они это специально, чтобы "зачистить" Трампа и трампизм, убрать с политической площадки. Если они эти действия хотя бы начнут, у них есть шанс законодательно запретить ему дальше избираться. Они боятся, что он еще раз попробует на выборы пойти. Или люди, которых он поддержит. Трамп был во многом случайным человеком для американского политического истеблишмента. Он чужой не только для практически всех демократов, но и для многих республиканцев. Он вне политического класса. И они пытаются выжечь все, что связано с Трампом, и создать предпосылки для его дальнейших преследований», - сказал Климов.

По его словам, главным политическим достижением Трампа стало то, что он показал, что человек не из политического класса США может стать президентом.

«Правда, для этого ему надо быть миллиардером, иметь связи в разных сферах, быть медийной фигурой. Он был очень известным шоуменом. То есть он представлял самого себя. Что из этого получилось – очень разные оценки. Если бы не пандемия, то экономическое положение Соединенных Штатов было бы значительно серьезнее и крепче, Трамп наверняка бы победил. Но он недооценил проблемы, связанные с ковидом. Это его главная ошибка. У него все покатилось вниз как раз после того, как коронавирус стал поражать США. И этим воспользовались демократы. Трамп отказался от догматов, связанных с неолиберальными теориями. Он рассматривал Соединенные Штаты не как хозяина, богом облеченного правом создавать демократические режимы по всему миру. Он считал, что Америка должна развиваться в рациональном направлении и сосредоточивать у себя на территории производства тех товаров и услуг, которые нужны человечеству. Чтобы строить свое будущее на фундаментальной основе, а не заниматься преображением мира. При Трампе, это говорят многие обозреватели, не было ни одного инициированного им военного конфликта. Чего нельзя сказать о его предшественниках. Поэтому при всей противоречивости фигуры Трампа, он имеет ряд достижений, которые будут вспоминать через некоторое время», - отметил сенатор.

В отношениях России и США Трамп – это «отнюдь не безоблачная история», добавил собеседник НСН.

«Он не даром говорит, что был самым жестким американским президентом по отношению к России. Это во многом правда, потому что именно Трамп подписал очень серьезный закон, на основании которого каждый квартал ужесточаются рестрикции против нашей страны. Трамп продолжил дипломатическую войну в самом начале своей карьеры. Именно Трамп уклонялся от встреч с российской стороной на высшем уровне. Он разваливал соглашения, которые были достигнуты еще при Советском Союзе и в новой России. В том числе в очень важной сфере обеспечения безопасности. Рассматривать правление Трампа как пророссийское может только очень наивный человек. Единственное, он не так сильно стимулировал вмешательство во внутренние дела России. Но он не пресекал этого вмешательства», - указал Климов.

Он выразил мнение, что Трамп продолжит участие в американской политике.

«У Трампа есть связи, есть деньги, немаленький теперь политический опыт. И он амбициозный человек. Если они не совершат его политическое убийство, то он будет заметной фигурой в США. Он может попытаться создать свою политическую партию. Думаю, часть республиканцев, не афишируя, будет поддерживать Трампа. У него есть определенная база, более 70 млн взрослых американцев - это очень серьезный объем для политического фундамента. Грех этим не воспользоваться. Если его политического убийства сейчас не произойдет, Трамп будет давать о себе знать, пока жив», - заключил сенатор.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер, имеющий гражданство США, Франции и России, в эфире НСН одобрил намерение демократов досрочно лишить Трампа власти.

