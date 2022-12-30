«Неожиданный подарок»: Вильфанду на Новый год преподнесли революционные носки
Научный руководитель Гидрометцентра признался НСН, что за 50 лет семейной жизни только один раз не встречал Новый год дома.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН заявил, что Новый год – домашний праздник, а чтобы он удался, надо не переставать верить в чудо.
«Человеческая жизнь состоит из явлений, обычаев, дат… что касается Нового года, то он у меня традиционный. Это домашний праздник. За 50 лет семейной жизни только один раз не встречал Новый год дома – был в командировке в Китае. Я человек консервативный, послевоенный, потому кровь из носу, но «Оливье» всегда на столе, без него Новый год не может быть, и «Селедка под шубой». Но будут на столе и современные яства», - сказал Вильфанд.
Собеседник НСН рассказал, что позволит зарядиться новогодним настроением.
«Мы с детства привыкли, что в новогоднюю ночь должно произойти что-то неожиданное, необычное, таинственное, волшебное. Очень важно сохранять эти ожидания в любом возрасте», - отметил Вильфанд.
Самый неожиданный подарок, по словам Вильфанда, ему преподнесли коллеги.
«Был лет 20 назад такой эпизод, когда военные метеорологи преподнесли подарок, но с условием, что я его открою в новогоднюю ночь. И действительно, это был совершенно неожиданный подарок в виде красных революционных носков и благодарностью за сотрудничество», - смеётся Вильфанд.
Ранее писатель-сатирик Семен Альтов рассказал НСН о самой «запомнившейся» новогодней ночи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- Рогозин прокомментировал высказывание главы МО Украины к россиянам обещанием «брать Киев»
- Немцы возмутились после новогоднего обращения Шольца
- СМИ: Турция после переговоров в РФ согласилась вывести свои силы с севера Сирии
- В России госпитализировали 831 человека с коронавирусом за сутки
- Конгрессу предложили спрогнозировать последствия для ВС США в связи с передачей Patriot Украине
- Клишас отреагировал на высказывания Олланда о минских соглашениях
- Путин разрешил российским поставщикам газа принимать оплату долгов иностранных потребителей в валюте
- СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией
- Полянский: возвращение к положению до специальной военной операции нереалистично
- СМИ: Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru