Неонатолог: Младенческая смертность в Москве на 30% ниже, чем по России

Показатель младенческой смертности в Москве на 30% ниже, чем в среднем по России, заявил главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, передает РИА Новости.

По его словам, многие беременные приезжают рожать в Москву, если у них или плода зафиксированы какие-то проблемы.