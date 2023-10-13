Неонатолог: Младенческая смертность в Москве на 30% ниже, чем по России

Показатель младенческой смертности в Москве на 30% ниже, чем в среднем по России, заявил главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, передает РИА Новости.

По его словам, многие беременные приезжают рожать в Москву, если у них или плода зафиксированы какие-то проблемы.

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Естественная убыль населения в России за январь-июнь 2023 года составила 272 520 человек, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

Также в этом году фиксируется тенденция по снижению младенческой смертности в России, по сравнению с 2019 годом показатель снизился почти на 11%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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