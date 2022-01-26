Мурашко: В России самые низкие показатели смертности среди младенцев
В 2021 году в России результаты смертности среди младенцев достигли наименьших показателей. Об этом в ходе XVIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, в прошлом году данные составили 4,4 промилле. При этом в июне 2021 года он отмечал, что показатель младенческой смертности в нашей стране достиг 4,5 промилле.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России число взрослых граждан, привившихся от COVID-19, составляет 70%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru