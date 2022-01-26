Мурашко: В России самые низкие показатели смертности среди младенцев

По его словам, в прошлом году данные составили 4,4 промилле. При этом в июне 2021 года он отмечал, что показатель младенческой смертности в нашей стране достиг 4,5 промилле.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России число взрослых граждан, привившихся от COVID-19, составляет 70%.