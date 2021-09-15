Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы
Михаил Ефремов рассказал об ухудшении здоровья и обострении астмы. Актёр выступил с помощью видеосвязи на заседании кассационного суда в Москве. На судебном заседании рассматривался вопрос о смягчении наказания артисту.
По словам Ефремова, в колонии у него обострились хронические заболевания, ему стало трудно дышать, актер периодически задыхается.
Ефремов считает, что из-за этого не сможет выдержать в тюрьме такой большой срок.
Также он снова раскритиковал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который «появился как чёрт из табакерки и устроил своеобразное адвокатское шоу».
Тем не менее, кассационный суд не смягчил наказание артисту. Приговор остался без изменений.
Ранее прокуратура признала Ефремова неспособным приносить пользу обществу.
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