Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы

Михаил Ефремов рассказал об ухудшении здоровья и обострении астмы. Актёр выступил с помощью видеосвязи на заседании кассационного суда в Москве. На судебном заседании рассматривался вопрос о смягчении наказания артисту.

По словам Ефремова, в колонии у него обострились хронические заболевания, ему стало трудно дышать, актер периодически задыхается.

Ефремов считает, что из-за этого не сможет выдержать в тюрьме такой большой срок.

Также он снова раскритиковал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который «появился как чёрт из табакерки и устроил своеобразное адвокатское шоу».

Тем не менее, кассационный суд не смягчил наказание артисту. Приговор остался без изменений.

Ранее прокуратура признала Ефремова неспособным приносить пользу обществу.



