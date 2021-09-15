Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным и отказался смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве, сообщает «Интерфакс».
В ходе заседания Ефремов заявил, что раскаивается в содеянном и попросил суд смягчить ему приговор, на чём также настаивали его защитники, однако прокурор заявил, что оснований для этого нет, так как актёр «не может принести пользу обществу в связи с ухудшением его здоровья».
Ранее Ефремов, выступавший в суде с помощью видеосвязи, рассказал, что в колонии у него обострились хронические заболевания, ему стало трудно дышать. Он считает, что из-за этого не сможет выдержать в тюрьме такой большой срок.
Напомним, трагедия произошла в Москве 8 июня 2020 года. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице, сообщает RT.
Суд приговорил Ефремова 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области.
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