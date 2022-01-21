«Необыкновенный шалопай»: Гарик Сукачев поделился переживаниями об Ефремове

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью YouTube-каналу «ещёнепознер» признался, что постоянно думает о Михаиле Ефремове и вспоминает о нем в беседах с близкими.

«Миша Ефремов, вот о ком мы думаем, мы говорим, мы сожалеем. С Мишей все связано сейчас, если говорить о нас, друзьях, наверное, все наши разговоры, так или иначе, касаются его, семьи Михаила Олеговича, какой он человек прекраснейший. Просто характер такой, может наговорить все, что угодно. Эта катастрофа со смертью человека ни в чем неповинного… Виновен ли он? Да, виновен, безусловно. Виноват – надо отвечать. Но если говорить о нем лично, то, с одной стороны, это великий русский актер, представитель колоссальной династии, потрясающей глубины, неуемного таланта. С другой стороны, необыкновенно добрый и отзывчивый человек. С третьей стороны, шалопай и так дальше. Вот какой Миша. Но это человек, которого не просто любят, а обожают», - рассказал Сукачев.