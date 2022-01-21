«Необыкновенный шалопай»: Гарик Сукачев поделился переживаниями об Ефремове
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью YouTube-каналу «ещёнепознер» признался, что постоянно думает о Михаиле Ефремове и вспоминает о нем в беседах с близкими.
«Миша Ефремов, вот о ком мы думаем, мы говорим, мы сожалеем. С Мишей все связано сейчас, если говорить о нас, друзьях, наверное, все наши разговоры, так или иначе, касаются его, семьи Михаила Олеговича, какой он человек прекраснейший. Просто характер такой, может наговорить все, что угодно. Эта катастрофа со смертью человека ни в чем неповинного… Виновен ли он? Да, виновен, безусловно. Виноват – надо отвечать. Но если говорить о нем лично, то, с одной стороны, это великий русский актер, представитель колоссальной династии, потрясающей глубины, неуемного таланта. С другой стороны, необыкновенно добрый и отзывчивый человек. С третьей стороны, шалопай и так дальше. Вот какой Миша. Но это человек, которого не просто любят, а обожают», - рассказал Сукачев.
Ранее адвокат осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова Пётр Хархорин заявил, что больше не будет давать журналистам никаких комментариев. По его словам, актёр озвучил своё требование «задолго до Нового года», запретив передавать в СМИ любую информацию.
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