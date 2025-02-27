«Необъективные критерии!»: Автошколы оценили идею создания портала с их рейтингом

Критерии оценки автошкол, предложенные в новом законопроекте, необъективны, так как автошколы будут просто стремиться попасть в верхнюю часть рейтинга, натаскивая учеников на экзамены. Об этом в беседе с НСН рассказал член союза автошкол Сергей Матвеев.

Правительство одобрило законопроект об оценке работы автошкол, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь качество их деятельности будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся. Также будут учитываться и данные о ДТП, в которые попадали выпускники конкретных школ. Эти сведения будут размещаться на специальном общедоступном сайте, где также можно будет оставлять отзывы. Матвеев пояснил, что обучение безопасному вождению и натаскивание на сдачу экзамена – две разные вещи.