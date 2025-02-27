«Необъективные критерии!»: Автошколы оценили идею создания портала с их рейтингом
Фиксация количеств ДТП с выпускниками той или иной автошколы не будет хорошим критерием ее оценки, так как каждая из них выпускает разный процент водителей и имеет разную выборку людей, заявил НСН Сергей Матвеев.
Критерии оценки автошкол, предложенные в новом законопроекте, необъективны, так как автошколы будут просто стремиться попасть в верхнюю часть рейтинга, натаскивая учеников на экзамены. Об этом в беседе с НСН рассказал член союза автошкол Сергей Матвеев.
Правительство одобрило законопроект об оценке работы автошкол, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь качество их деятельности будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся. Также будут учитываться и данные о ДТП, в которые попадали выпускники конкретных школ. Эти сведения будут размещаться на специальном общедоступном сайте, где также можно будет оставлять отзывы. Матвеев пояснил, что обучение безопасному вождению и натаскивание на сдачу экзамена – две разные вещи.
«К сожалению, в 90% автошкол качество обучения к сдаче экзаменов никакого отношения не имеет. Здесь есть три нюанса. Первое, это коррупционная составляющая с принимающими инспекторами. Второе - лояльность инспекторов. И третье - это тот факт, что обучающегося будут учить не водить автомобиль, а сдавать экзамен. Например, я, как инструктор, могу научить человека управлять автомобилем в любой дорожной ситуации и сделать его безопасным водителем, но не будет никаких гарантий, что он сдаст экзамен. Или я буду четко затачивать на экзамен по определенным маршрутам. Тогда он сдаст. Так же будут поступать и автошколы, которые захотят попасть в верхнюю часть рейтинга», - рассказал он.
По словам Матвеева, попытка учитывать количество ДТП с учениками той или иной школы тоже будет необъективным критерием оценки.
«Одна автошкола выпускает тысячу учеников в год, а другая 200. Соответственно, как это будут учитывать? Какой-то процент от этого? Потом, я не могу как образовательная организация отказать человеку в обучении, если он мне принес медицинскую справку. При этом я в силу своего жизненного опыта уже по нему понимаю, что он бестолковый. Соответственно, как только он получит права, то начнет совершать ДТП. Поэтому рейтинг должен составляться из объективных данных. А те данные, которые они предлагают, - необъективные», - подытожил он.
Ранее стало известно, что доля жителей России, которые сдают экзамен по вождению «в городе» с первого раза, выросла: по итогам прошлого года показатель достиг 13,8%, тогда как в 2023 году он составлял 12,1%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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