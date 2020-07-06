«Ненавижу твоих выродков»: Обнародована переписка историка Соколова с аспиранткой

«Возьми трубку. Тварь, ненавижу тебя, ты - мразь, ненавижу твоих выродков. Ненавижу все твое тупое уродливое семейство», - приводится одно из её сообщений историку.

Выдержки из переписки были обнародованы по настоянию Соколова. Защита родителей аспирантки была против, настаивая на закрытом заседании.

«То, что было на телефоне, это лишь верхушка айсберга нашей жизни», - заявил Соколов, призвав не скрывать факты от общественного мнения, пишут «Невские новости».

Суд также огласил другие переписки Соколова, в том числе с бывшей женой. Суд изучил материалы на двух телефонах и двух ноутбуках, отмечает «Газета.ру».

