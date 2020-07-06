«Ненавижу твоих выродков»: Обнародована переписка историка Соколова с аспиранткой

Суд в Санкт-Петербурге огласил часть переписки историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, которую тот впоследствии убил во время ссоры и расчленил, пытаясь избавиться от тела.

Как сообщает сайт KP.Ru, девушка называла Соколова ублюдком и оскорбляла его детей, а также ревновала его к другим женщинам.

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«Возьми трубку. Тварь, ненавижу тебя, ты - мразь, ненавижу твоих выродков. Ненавижу все твое тупое уродливое семейство», - приводится одно из её сообщений историку.

Выдержки из переписки были обнародованы по настоянию Соколова. Защита родителей аспирантки была против, настаивая на закрытом заседании.

«То, что было на телефоне, это лишь верхушка айсберга нашей жизни», - заявил Соколов, призвав не скрывать факты от общественного мнения, пишут «Невские новости».

Суд также огласил другие переписки Соколова, в том числе с бывшей женой. Суд изучил материалы на двух телефонах и двух ноутбуках, отмечает «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:СудОлег Соколов
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