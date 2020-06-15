Почуев заявил, что историк Соколов отказался от его услуг, чтобы защитить адвоката

Подсудимый по делу о жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Олег Соколов в ходе судебного заседания заявил, что отказывается от услуг адвоката Александра Почуева. Историк зачитал заявление об отказе от адвоката в ответ на вопрос о его согласии с предъявленным обвинением.

Адвокат Александр Почуев в беседе с НСН рассказал о предполагаемых причинах своего отстранения.

«Уже долгое время многие хотели, чтобы я вышел из процесса, это даже анонсировалось некоторыми СМИ, что будет новый адвокат. Сегодня Олег Валерьевич озвучил свое решение по поводу смены защиты. Но он также аргументировал это тем, что в мой адрес поступают угрозы в связи с осуществляемой мной защитой. Таким образом, он, проявляя заботу обо мне, как я его понял, это и заявил. Честно говоря, для меня это стало новостью, до процесса он не сказал мне о своем замысле», - рассказал Почуев.

Также, по его мнению, на решении Соколова сказалось изменение линии защиты.

«Мною была обозначена линия защиты для него, он не совсем был с ней согласен. И, наверное, он сделал свой выбор в сторону другой линии защиты, а время покажет правильный ли это выбор. В ходе судебного заседания он озвучил, что хотел бы видеть своим адвокатом моего коллегу из Санкт-Петербурга Сергея Сергеевича Лукьянова. Он вел уже громкие дела, мы находимся в процессуальном контакте с ним, поэтому я не вижу каких-либо сложностей в передаче ему защиты. При этом каждый должен своими руками прощупать, перепроверить, как врач, предыдущие диагнозы, построить свои версии. Поэтому здесь я только приветствую появление дополнительных профессиональных точек зрения в этом деле», - уточнил адвокат.