Почуев заявил, что историк Соколов отказался от его услуг, чтобы защитить адвоката
Адвокат Александр Почуев в эфире НСН рассказал о причинах его замены в деле историка Соколова.
Подсудимый по делу о жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Олег Соколов в ходе судебного заседания заявил, что отказывается от услуг адвоката Александра Почуева. Историк зачитал заявление об отказе от адвоката в ответ на вопрос о его согласии с предъявленным обвинением.
Адвокат Александр Почуев в беседе с НСН рассказал о предполагаемых причинах своего отстранения.
«Уже долгое время многие хотели, чтобы я вышел из процесса, это даже анонсировалось некоторыми СМИ, что будет новый адвокат. Сегодня Олег Валерьевич озвучил свое решение по поводу смены защиты. Но он также аргументировал это тем, что в мой адрес поступают угрозы в связи с осуществляемой мной защитой. Таким образом, он, проявляя заботу обо мне, как я его понял, это и заявил. Честно говоря, для меня это стало новостью, до процесса он не сказал мне о своем замысле», - рассказал Почуев.
Также, по его мнению, на решении Соколова сказалось изменение линии защиты.
«Мною была обозначена линия защиты для него, он не совсем был с ней согласен. И, наверное, он сделал свой выбор в сторону другой линии защиты, а время покажет правильный ли это выбор. В ходе судебного заседания он озвучил, что хотел бы видеть своим адвокатом моего коллегу из Санкт-Петербурга Сергея Сергеевича Лукьянова. Он вел уже громкие дела, мы находимся в процессуальном контакте с ним, поэтому я не вижу каких-либо сложностей в передаче ему защиты. При этом каждый должен своими руками прощупать, перепроверить, как врач, предыдущие диагнозы, построить свои версии. Поэтому здесь я только приветствую появление дополнительных профессиональных точек зрения в этом деле», - уточнил адвокат.
Кроме всего прочего, Александр Почуев анонсировал новое громкое дело в своей адвокатской карьере.
«В ближайшее время, кстати, публике станет известно новое мое громкое дело, которому я посвящу все свое время. Потому что дело профессора Соколова очень трудоемкое и последние полгода я испытывал огромную перегрузку даже не с точки зрения права, а со стороны сопутствующих элементов – травли, которая началась еще до преступления. Можно сказать, что я прочувствовал на своей адвокатской шкуре, что такое быть историком Соколовым. Я считаю, что сейчас вот эта смена защиты тоже последствие той самой травли, как оппонентами, так и СМИ», - заключил собеседник.
Напомним, следствием установлено, что в ноябре 2019 года Олег Соколов застрелил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого он попытался избавиться от улик в реке Мойка, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Историк признался в содеянном.
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