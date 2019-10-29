Экономист не поверила в успех новой формулы подсчета бедности в России

29 октября 201917:44
Дарья Матвеева

Директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова в эфире НСН раскритиковала новые правила ведения статистики уровня бедности Минэкономразвития.

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства, сообщает РБК. Министерство предлагает Росстату с будущего года верифицировать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми.

Уточняется, что верификация этих данных не повлияет на оценку уровня бедности, но повысит надежность данных статистики. На реализацию нововведений потребуется 1,3 млрд руб.

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С такой формулой вычисления бедности в России не согласилась директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова. В беседе с НСН она предложила опираться на другие показатели и не уравнивать между собой города-миллионники с регионами.

«Я могу сказать, что есть проблемы, связанные с тем, что существующая методика оценки уровня бедности надежна на общероссийском уровне, но ненадежна на региональном уровне. Потому что для оценки бедности на региональном уровне нужны большие объемы выборки, поскольку оценка бедности в настоящее время опирается на выборочные обследования населения по доходам.

Для регионов объемы выборки, чтобы получить надежные характеристики, малы. Поэтому нужно верифицировать данные не налогов, а верифицировать данные о заработной плате, которую получают граждане, и данные о социальных выплатах. После этого уже генерализировать данные выборочных обследований с учетом информации из Пенсионного фонда, и из налоговой инспекции о заработках людей», - заключила она.

Ранее Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.

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ФОТО: РИА Новость/Безносов Михаил
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