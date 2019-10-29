Экономист не поверила в успех новой формулы подсчета бедности в России

С такой формулой вычисления бедности в России не согласилась директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова. В беседе с НСН она предложила опираться на другие показатели и не уравнивать между собой города-миллионники с регионами.

«Я могу сказать, что есть проблемы, связанные с тем, что существующая методика оценки уровня бедности надежна на общероссийском уровне, но ненадежна на региональном уровне. Потому что для оценки бедности на региональном уровне нужны большие объемы выборки, поскольку оценка бедности в настоящее время опирается на выборочные обследования населения по доходам.

Для регионов объемы выборки, чтобы получить надежные характеристики, малы. Поэтому нужно верифицировать данные не налогов, а верифицировать данные о заработной плате, которую получают граждане, и данные о социальных выплатах. После этого уже генерализировать данные выборочных обследований с учетом информации из Пенсионного фонда, и из налоговой инспекции о заработках людей», - заключила она.

Ранее Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.

