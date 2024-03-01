«Немцы были лояльнее»: Решение Литвы по транзитным поездам назвали садистским

Закрытие несколько погранпунктов для российских пассажиров, следующих транзитом в Калининград, показывает хамское отношение Литвы к русскоязычному населению, сказал НСН Леонид Калашников.

Запрет выхода из вагонов на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай» для российских пассажиров в нынешних условиях можно трактовать, как нацистское отношение к русскоязычной нации, заявил в разговоре с НСН глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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Правительство Литвы с 1 марта запретило россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай. По мнению Калашникова, это показательное решение, которое является проявлением крайне формы русофобии.

«Часто вспоминаю «пломбированный вагон»: когда через Германию проезжали российские эмигранты во главе с Лениным в охраняемых вагонах, даже им давали выйти на станции. Но если бы не разрешали, та ситуация касалась только узкой части какой-то политической силы. А литовская сторона сегодня поступает так со всеми русскими. Это говорит о садистском, националистическим и хамском отношении ко всей русскоязычной нации. Это показательное отношение и показательное решение, проявление русофобии. Все равно, что литовский поезд бы ехал через нашу территорию, а мы всем запретили выходить», - заявил он.

При этом собеседник НСН воздержался от комментария о целесообразности симметричного ответа со стороны России.

Ранее в РЖД заявили, что решение Литвы не повлияет на транзит в Калининград, поскольку российские пассажирские поезда с марта 2020 года не делают остановок на указанных станциях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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