Алиханов: Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур

Он отметил, что полторы недели назад Литва пропускала 140-150 автомобилей в день. Потом, указал Алиханов, снова началась «итальянская забастовка», после чего стали пропускать по 60, 80 автомобилей в день.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в интервью НСН заявил, что Литва разрешает провозить через границу с Россией лишь то, что выгодно Вильнюсу. По его словам, Москве необходимо увеличивать поставки товаров по морю и искать другие обходные пути, передает «Радиоточка НСН».

