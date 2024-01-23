Алиханов: Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур
Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, в результате создается с напряженность на границе с Калининградом. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в соцсети «Вконтакте».
Он отметил, что полторы недели назад Литва пропускала 140-150 автомобилей в день. Потом, указал Алиханов, снова началась «итальянская забастовка», после чего стали пропускать по 60, 80 автомобилей в день.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в интервью НСН заявил, что Литва разрешает провозить через границу с Россией лишь то, что выгодно Вильнюсу. По его словам, Москве необходимо увеличивать поставки товаров по морю и искать другие обходные пути, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
- Два миллиона британцев будут вынуждены отключить свет и газ в 2024 году из-за высоких цен
- Алиханов: Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур
- Совет улемов ДУМ РФ заявил о недозволенности биткоина для мусульман
- Песков заявил, что Путин, возможно, посетит Северную Корею после выборов
- СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане
- Молдавская оппозиция выступила против учений НАТО в стране
- «Анна Asti на минималках»: Кто заменит покинувшую Россию певицу
- Минобороны Белоруссии: Минск нарастит силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО
- Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО не лучше предательства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru