Алиханов: Литва снова пропускает из Калининграда вдвое меньше фур

Литовская таможня снова замедлила работу, пропуская в два раза меньше грузовиков, в результате создается с напряженность на границе с Калининградом. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в соцсети «Вконтакте».

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Он отметил, что полторы недели назад Литва пропускала 140-150 автомобилей в день. Потом, указал Алиханов, снова началась «итальянская забастовка», после чего стали пропускать по 60, 80 автомобилей в день.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в интервью НСН заявил, что Литва разрешает провозить через границу с Россией лишь то, что выгодно Вильнюсу. По его словам, Москве необходимо увеличивать поставки товаров по морю и искать другие обходные пути, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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