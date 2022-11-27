Немцев возмутил план Шольца по российской нефти

«Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — упрекнул немецкого канцлера читатель Улфрид.

Пользователь Ральф указал на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку».

«Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — решил собеседник под ником Джордж.

Его поддержал еще один пользователь, подчеркнув, что за нефть придется платить вдвое больше.

«Где помощь государства?» — выразил он свое возмущение.

Немцы бурно отреагировали на заявление Шольца о том, что Германия следует разработанному плану по отказу от импорта российской нефти. По словам немецкого канцлера, власти стремятся организовать альтернативные источники получения топлива.



