Немцев возмутил план Шольца по российской нефти

Жители Германии яростно отреагировали на заявление канцлера Олафа Шольца, который решил отказаться от российской нефти. Пользователи издания Welt эмоционально высказались по этому поводу.

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«Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — упрекнул немецкого канцлера читатель Улфрид.

Пользователь Ральф указал на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку».

«Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — решил собеседник под ником Джордж.

Его поддержал еще один пользователь, подчеркнув, что за нефть придется платить вдвое больше.

«Где помощь государства?» — выразил он свое возмущение.

Немцы бурно отреагировали на заявление Шольца о том, что Германия следует разработанному плану по отказу от импорта российской нефти. По словам немецкого канцлера, власти стремятся организовать альтернативные источники получения топлива.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьРоссияГерманияШольц
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