Немцев возмутил план Шольца по российской нефти
Жители Германии яростно отреагировали на заявление канцлера Олафа Шольца, который решил отказаться от российской нефти. Пользователи издания Welt эмоционально высказались по этому поводу.
«Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — упрекнул немецкого канцлера читатель Улфрид.
Пользователь Ральф указал на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку».
«Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — решил собеседник под ником Джордж.
Его поддержал еще один пользователь, подчеркнув, что за нефть придется платить вдвое больше.
«Где помощь государства?» — выразил он свое возмущение.
Немцы бурно отреагировали на заявление Шольца о том, что Германия следует разработанному плану по отказу от импорта российской нефти. По словам немецкого канцлера, власти стремятся организовать альтернативные источники получения топлива.
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