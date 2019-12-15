Немецкий кардиолог дал советы по оздоровлению сердца

Немецкий кардиолог Торстен Дилл, который работает главным врачом клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе, рассказал, как уберечь сердце от болезней. Об этом пишет издание Focus.

Регулярные тренировки, прогулки, легкое питание помогают сердцу быть здоровым. Кардиолог поделился с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, собственным опытом.

«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. Регулярность важна для сердца», — сказал Дилл.