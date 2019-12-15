Немецкий кардиолог дал советы по оздоровлению сердца
Немецкий кардиолог Торстен Дилл, который работает главным врачом клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе, рассказал, как уберечь сердце от болезней. Об этом пишет издание Focus.
Регулярные тренировки, прогулки, легкое питание помогают сердцу быть здоровым. Кардиолог поделился с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, собственным опытом.
«Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. Регулярность важна для сердца», — сказал Дилл.
Немецкий специалист подчеркнул значение правильного питания, рассказав, что отдает предпочтение рыбе и овощам, чтобы не набирать лишний вес.
Также рекомендовал избегать стресса, который провоцирует к употреблению алкоголя, курению, сладкому.
Ранее специалисты из Германского фонда сердца рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о приближении сердечного приступа. Как сообщала НСН, кардиологи советуют обратить пристальное внимание на здоровье сердца в трёх случаях.
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