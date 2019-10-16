Германские кардиологи раскрыли три симптома приближения инфаркта
Специалисты из Германского фонда сердца рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о приближении сердечного приступа. Кардиологи советуют обратить пристальное внимание на здоровье сердца в трёх случаях: если ощущается боль в ногах, сильная слабость после простуды или гриппа, а также в случае одышки в процессе подъема по лестнице, сообщает MedikForum.
Наиболее опасным свидетельством приближения инфаркта немецкие медики назвали боль в икрах в процессе ходьбы. Также нужно озаботиться собственным здоровьем, если боль появляется в пальцах ног, когда человек лежит, и пропадает после вставания. Это два признака атеросклероза в ногах.
Кардиологи также подчёркивают, что сердечная недостаточность вызывает респираторные расстройства, чаще, чем заболевания легких. Поэтому одышка может свидетельствовать о проблемах с сердцем, а не о нарушении работы легких.
Кроме того, если после перенесённой инфекции, наличествуют такие симптомы, как отеки в ногах, ощущение давления в груди, нерегулярный пульс или одышка при небольшой нагрузке, то также необходимо проверить сердце.
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