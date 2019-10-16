Германские кардиологи раскрыли три симптома приближения инфаркта

Специалисты из Германского фонда сердца рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о приближении сердечного приступа. Кардиологи советуют обратить пристальное внимание на здоровье сердца в трёх случаях: если ощущается боль в ногах, сильная слабость после простуды или гриппа, а также в случае одышки в процессе подъема по лестнице, сообщает MedikForum.

Наиболее опасным свидетельством приближения инфаркта немецкие медики назвали боль в икрах в процессе ходьбы. Также нужно озаботиться собственным здоровьем, если боль появляется в пальцах ног, когда человек лежит, и пропадает после вставания. Это два признака атеросклероза в ногах.