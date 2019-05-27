Немецкие учёные выяснили пользу жары для женщин

В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин. В ходе эксперимента температура изменялась с 16 градусов до 32 градусов Цельсия.

По словам ученых, добиться оптимальной производительности труда можно при более высокой температуре воздуха в офисе, чем при текущих стандартах.

Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. В течение 15 лет медики наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья почти двух тысяч пожилых людей в возрасте 90 лет и более. Выяснилось, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18% больше других.

Тем не менее, в интервью НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев заявил, что выводы калифорнийских ученых являются попыткой обогатиться, и призвал уменьшить дозу потребления вина.

