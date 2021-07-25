Немецкие специалисты поддержали идею признания вакцин между ЕС и Россией

«Наши опросы однозначно показывают, что члены Российско-германской внешнеторговой палаты были бы рады, если бы правительства взаимно признали вакцины, если бы Россия и Европейский союз обоюдно признали вакцины. Совершенно ясно, что таково однозначное желание российских и немецких менеджеров и тысячи наших членов», — подчеркнул он.

Шепп подчеркнул, коронавирус не спрашивает национальность того, кого поражает - немца, русского, американца или африканца — а также, вакциной какого производства привит человек.

«Наши менеджеры, как русские, так и немцы, несомненно, испытали бы облегчение, если бы то большое количество имеющихся в мире хороших вакцин — неважно, откуда они: из России, из ЕС, из Америки или из Китая — были бы взаимно признаны», — заявил он.

Российскую вакцину признают в Европе в ответ на признание в стране Pfizer или Moderna, рано или поздно странам придется договориться, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Вероятно, у россиян появится возможность привиться зарубежными вакцинами, почему нет. Но наша вакцина «Спутник V» лучше, чем Pfizer или Moderna. Чуть позже наши вакцины признаются, это просто шантаж. Идет торг, мы признаем здесь Pfizer, а там признают «Спутник». В этом суть торга», - рассказал Жемчугов.

