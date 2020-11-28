Немецкие мошенники наживаются на «штрафах» за нарушение COVID-правил
Полицейские Берлина задержали мошенников, которые «штрафовали» жителей столицы за несоблюдение мер ограничений из-за COVID-19.
В полицию обратилась женщина, которую мошенники попытались на улице оштрафовать за отсутствие защитной маски. В ответ на просьбу показать соответствующее постановление злоумышленники попросту убежали.
Женщина обратилась к стражам правопорядка, и теперь мошенников разыскивает полиция.
Ранее доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в эфире НСН выразил сомнение в эффективности штрафов против нарушителей ограничительных мер.
«Только еще больше людей обозлят. Потому что финансовое положение людей стало намного хуже, чем было. Контролировать нужно, но без штрафов», - добавил эксперт.
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