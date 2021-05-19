Немецкие читатели Welt решили поделить Россию

Они призвали разделить ее или отобрать часть территорий. Комментарии появились к материалу о российских территориях в Арктике. По данным издания, Россия, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.

«Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет?», — написал Egal E.

«После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах», — считает Ludwig B.

«В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне», — заметил пользователь tdb.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда Америка наложила санкции на поставки соответствующего оборудования.

