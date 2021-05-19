Немецкие читатели Welt решили поделить Россию
Читатели немецкого издания Welt возмутились из-за размеров территории России, сообщает РИА Новости.
Они призвали разделить ее или отобрать часть территорий. Комментарии появились к материалу о российских территориях в Арктике. По данным издания, Россия, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.
«Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет?», — написал Egal E.
«После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах», — считает Ludwig B.
«В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне», — заметил пользователь tdb.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда Америка наложила санкции на поставки соответствующего оборудования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,7
- В Сбербанке раскрыли схему рекордного хищения денег у россиянки
- В Новокузнецке 11 школьников отравились неизвестным газом
- Пандемия подтолкнула Яндекс-учебники в московские школы
- «Яндекс.Учебник» запустил интерактивный школьный курс по информатике
- Немецкие читатели Welt решили поделить Россию
- «Внимание всем!»: введен новый сигнал об опасности
- Вильфанд сообщил, жители каких регионов продолжат испытывать аномальную погоду
- Миллионы россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
- Бизнес предложил способ снизить цены на жилье в новостройках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru