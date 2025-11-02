Немецкая полиция задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине
В Берлине правоохранительные органы задержали гражданина Сирии, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
По информации издания, в субботу спецназ арестовал подозреваемого — Абдаллу Р., у которого были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств. В настоящее время он помещён в следственный изолятор.
Сообщается, что сириец проживал в Берлине по нескольким адресам. Ему инкриминируют подготовку к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.
Ранее в Алма-Ате предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
