Немецкая полиция задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине

По информации издания, в субботу спецназ арестовал подозреваемого — Абдаллу Р., у которого были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств. В настоящее время он помещён в следственный изолятор.

Сообщается, что сириец проживал в Берлине по нескольким адресам. Ему инкриминируют подготовку к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Ранее в Алма-Ате предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».