Немецкая полиция задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине

В Берлине правоохранительные органы задержали гражданина Сирии, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, в субботу спецназ арестовал подозреваемого — Абдаллу Р., у которого были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств. В настоящее время он помещён в следственный изолятор.

Сообщается, что сириец проживал в Берлине по нескольким адресам. Ему инкриминируют подготовку к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Ранее в Алма-Ате предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
