Брюн: Запрет «наливаек» - важный шаг, но спешить не надо
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН назвал шаги по борьбе с доступностью алкоголя.
С сегодняшнего дня, 5 мая, в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом пишет «Парламентская газета».
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН назвал подобную меру первым шагом в борьбе с доступностью алкоголя для населения.
«Это совершенно потрясающая новость. Она мне очень нравится. Мы давно боролись за это, давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений. Что самое ценное, в этом законе, что регионам дается право расширять эти нормы. Потому что на очереди стоят мелкие магазины, которые в жилых домах торгуют алкоголем, более крупные распивочные, которые более двадцати квадратных метров, их достаточно много. Так что думаю, что тенденция очень хорошая. Это та шаговая доступность, которая последовательно должна снижаться, так что мы на правильном пути», – говорит он.
Тем не менее, считает Евгений Брюн, на этом пути еще предстоит сделать немало.
«Тут ведь и закономерность паршивая, нельзя спешить. Горбачев в свое время поспешил, и ни к чему хорошему это не привело. Поэтому спешить не надо, но последовательно двигаться к направлению снижения доступности алкогольной продукции – совершенно правильно. Алкогольное лобби в любом случае будет противодействовать. И им не важно, какая ситуация в стране, хорошая или плохая. Они думают все время об одном и том же. О том, чтобы больше продавать алкогольной продукции. Так что на них ориентироваться не следует. Лечение больных алкоголизмом – это очень дорогая и длительная процедура», – комментирует специалист.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью НСН объяснил, почему рост продаж водки, который наблюдался в России с момента ввода режима самоизоляции, не значит, что россияне стали больше пить. Но и не стал отрицать, что карантин способствует алкоголизму.
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