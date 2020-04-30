Нарколог: алкоголь усложняет течение заболевания COVID-19

Употребление спиртных напитков увеличивает риск подхватить коронавирус, утверждает главный нарколог Кузбасса и Сибирского Федерального округа Андрей Лопатин. Дело в том, по его словам, что многие химические соединения, которые образуются в организме после принятия алкоголя, отрицательно сказываются на полезных для организма веществах.

Например, сурфактант, который выстилает альвеолы лёгких, вырабатывается в печени. «Токсическое действие спиртного на печень снижает выработку этого антибактериального вещества», — пояснил Лопатин «Российской газете». Такой эффект снижает защитные функции легких. Именно поэтому у людей, которые злоупотребляют спиртным, любые виды пневмонии проходят тяжелее, считает нарколог.

В связи с этим Лопатин считает правильным введение ограничений на продажу алкогольных напитков на период распространения коронавирусной инфекции. Как отмечает Ura.ru, нарколог выступил за то, чтобы региональные власти вводили больше дополнительных ограничений на реализацию спиртосодержащей продукции, в том числе, пива.

