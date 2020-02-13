Панкратов-Чёрный рассказал, на что хватает его пенсии

Артист отметил, что это сумму небольшая, поэтому съездить отдохнуть на море – уже проблема. Спасает то, что он до сих пор работает, добавил Панкратов-Чёрный.

Из 44 тысяч пенсионные выплаты составляют только 14860 рублей, остальные деньги – доплата московских властей. Мэрия Москвы ввела надбавки для народных и заслуженных артистов в 2018 году, так что пенсии артистов в столице ощутимо выше, чем в среднем по стране. Ранее телеведущая Елена Ханга рассказывала, что её пенсия – 23 тысячи, а музыкант Юрий Лоза сообщил, что ему выплачивают всего по 12 тысяч рублей в месяц.

Как написала «Вечерняя Москва», пенсия художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского составляет 27 тысяч рублей. Если он прекратит работать, эта сумма вырастет вдвое, отметил он: прибавка положена ему как лауреату государственной премии.

