Панкратов-Чёрный рассказал, на что хватает его пенсии
Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный рассказал журналистам, что его пенсия составляет 44 тысячи рублей. По его признанию, этого хватает на еду и оплату квартиры, - вот на развлечения – нет, сообщает телеканал «360».
Артист отметил, что это сумму небольшая, поэтому съездить отдохнуть на море – уже проблема. Спасает то, что он до сих пор работает, добавил Панкратов-Чёрный.
Из 44 тысяч пенсионные выплаты составляют только 14860 рублей, остальные деньги – доплата московских властей. Мэрия Москвы ввела надбавки для народных и заслуженных артистов в 2018 году, так что пенсии артистов в столице ощутимо выше, чем в среднем по стране. Ранее телеведущая Елена Ханга рассказывала, что её пенсия – 23 тысячи, а музыкант Юрий Лоза сообщил, что ему выплачивают всего по 12 тысяч рублей в месяц.
Как написала «Вечерняя Москва», пенсия художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского составляет 27 тысяч рублей. Если он прекратит работать, эта сумма вырастет вдвое, отметил он: прибавка положена ему как лауреату государственной премии.
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