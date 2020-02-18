Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии

18 февраля 202011:12

Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала о размере своей пенсии. По ее словам, выплата фактически состоит из двух пенсий - артистической и шахтерской. Порталу teleprogramma.pro Пьеха пояснила, что Аман Тулеев присвоил ей в свое время титул «Почетный шахтер». В итоге пенсия певицы составила около 45 тысяч рублей.

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Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила, что у нее возникли сложности с получением пенсии. В связи с этим танцовщица сейчас пытается доказать, что она была не танцовщицей кордебалета, а прима-балериной Большого театра.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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