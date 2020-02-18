Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии

Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала о размере своей пенсии. По ее словам, выплата фактически состоит из двух пенсий - артистической и шахтерской. Порталу teleprogramma.pro Пьеха пояснила, что Аман Тулеев присвоил ей в свое время титул «Почетный шахтер». В итоге пенсия певицы составила около 45 тысяч рублей.