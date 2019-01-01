Россиян хотят лишить права на хамон и пармезан
Ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования предложила Национальная мясная ассоциация. Об этом пишет газета «Ведомости».
В обращении к вице-премьеру Алексею Гордееву, крупнейшие производители мяса, птицы и изделий призывают усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
В ассоциации предупреждают, что вместе с едой через границу могут быть завезены возбудители опасных болезней животных.
Отмечается, что только за прошлый год 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных о регистрации почти пяти тысяч очагов африканской чумы свиней.
Также возбудители болезней могут попасть в Россию через молочную продукцию, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, так как не каждый сыр готовится из пастеризованного молока.
Напомним, в 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввёл санкции в отношении России. После этого Запад несколько раз продлевал действие ограничительных мер, а их снятие увязывал с выполнением минских соглашений.
Москва ответила на это продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчёркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а введение мер считает контрпродуктивным.
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