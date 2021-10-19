«Нелогичные, непонятные». Предложение ввести нерабочую неделю в России вызвало вопросы граждан

Россию отправят на вынужденные «каникулы» с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, мотивируя этот тем, что эпидемиологическая ситуация в России резко ухудшилась. Предложение будет представлено президенту РФ Владимиру Путину, идею нерабочей недели одобрил глава кабмина Михаил Мишустин.

Политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти противоречат сами себе, чем вызывают непонимание и недовольство со стороны россиян.

«Главная проблема в том, что люди перестали видеть логику в этом вопросе. В гораздо более спокойно ситуации водился локдаун, а теперь вводится не локдаун. А ограничения на 7 дней, при том, что болезнь продолжается в среднем две недели. Не очень понятна логика этих половинчатых мер. Я не понимаю разноголосицу различных региональных лидеров», - отметил эксперт.

Добавим, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении ограничений в период с 25 октября до 25 февраля.