В Госдуме предложили сажать хозяев собак за смертельные нападения

В рамках заседания рабочей группы комитета Госдумы, направленного на защиту россиян от нападения бездомных животных, Бурматов призвал ужесточить уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди. Помимо прочего он выступил за повышение штрафа за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. На данный момент такие штрафы составляют до 1500 рублей.

Ранее в Екатеринбурге собака породы ротвейлер напала на мать с ребенком, пострадавшие получили множественные раны. Также в Сочи две собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика. Его состояние тяжелое, прогнозы неблагоприятные, пострадавшему предстоит несколько операций. Собак усыпили, позже выяснилось, что их хозяин не приезжал к ним 12 дней. На мужчину возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда по неосторожности. Бурматов подчеркнул, что в подобных ситуациях владельцы животных не должны уходить от ответственности.

«Собаки не виноваты в том, что у них хозяин безалаберный. Владелец более 10 дней не кормил своих собак хаски, поскольку не приезжал к ним. Тогда они сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и напали на ребенка. В таких случаях нужно наказывать, это ответственность владельца, что он не предусмотрел нормальные условия содержания для своих собак. Есть статья в уголовном кодексе "Причинение смерти по неосторожности" вследствие нарушения требований обращения с домашними животными, однако там смешная мера ответственности, владельцы отделываются практически легким испугом, а мы предлагаем реальный уголовный срок до трех лет лишения свободы. Нужно ужесточать уголовную ответственность, если ты безалаберный, бестолковый, безответственный, не следишь за своими животными, и в результате их действий погибли люди», - пояснил он.