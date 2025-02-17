В Новгородской области будут штрафовать хозяев незарегистрированных собак

Отмечается, что с 1 сентября 2024 всех владельцев собак старше трёх месяцев обязали регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе, параллельно чипировав их.

«За отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до трёх тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения», - указали в ведомстве.

По мнению областных властей, электронная регитсрация позволит находить владельцев потерявшихся собак и наказывать тех, кто регулярно отпускает своих питомцев на самовыгул. Также новые нормы должны уменьшить количество нападений собак на людей.

Ранее размещённая на сайте Российской общественной инициативы петиция, призывающая «изолировать бродячих собак от общества», набрала 100 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы её рассмотрели власти, сообщает RT.

