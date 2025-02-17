В Новгородской области будут штрафовать хозяев незарегистрированных собак
Власти Новгородской области будут штрафовать хозяев незарегистрированных собак. Как сообщает комитет ветеринарии региона, соответствующие нормы начнут действовать с 1 марта.
Отмечается, что с 1 сентября 2024 всех владельцев собак старше трёх месяцев обязали регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе, параллельно чипировав их.
«За отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до трёх тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения», - указали в ведомстве.
По мнению областных властей, электронная регитсрация позволит находить владельцев потерявшихся собак и наказывать тех, кто регулярно отпускает своих питомцев на самовыгул. Также новые нормы должны уменьшить количество нападений собак на людей.
Ранее размещённая на сайте Российской общественной инициативы петиция, призывающая «изолировать бродячих собак от общества», набрала 100 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы её рассмотрели власти, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джулианна Мур заявила о запрете своей книги в школах при Пентагоне
- Патрушев предрек странам Запада раскол на три группы
- Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье
- Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля
- Зеленский: Визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
- Юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от индексации зарплат
- В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
- Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе
- В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»
- В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru