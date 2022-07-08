Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» останутся без картошки фри
Картофель фри и картофель по-деревенски исчезнет из некоторых ресторанов «Вкусно — и точка», сообщает РБК.
В пресс-службе компании объяснили, что причиной стал плохой урожай определённых сортов картофеля, который используется для производства этих блюд.
«Также стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — добавили в компании.
Во «Вкусно — и точка» отметили, что картофель фри и картофель по-деревенски в полном объёме появятся в меню в начале следующего урожайного года, то есть осенью 2022 года.
Ранее генеральный директор сети «Вкусно - и точка» Олег Пароев заявил, что в России открылись уже 142 ресторана из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's.
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