«Вкусно - и точка» открыла 142 ресторана из бывшей сети McDonald's
Генеральный директор сети «Вкусно - и точка» Олег Пароев заявил, что в России открылись уже 142 ресторана из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's, сообщает ТАСС.
По его словам, все рестораны, ранее принадлежавшие американской компании планируется открыть в сентябре, а в ближайшие 4-5 лет «Вкусно - и точка» намерена расширить сеть до тысячи заведений.
Ранее в Москве состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», бизнес у американской компании купил российский бизнесмен Александр Говор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru