«Вкусно - и точка» открыла 142 ресторана из бывшей сети McDonald's

По его словам, все рестораны, ранее принадлежавшие американской компании планируется открыть в сентябре, а в ближайшие 4-5 лет «Вкусно - и точка» намерена расширить сеть до тысячи заведений.

Ранее в Москве состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», бизнес у американской компании купил российский бизнесмен Александр Говор.