Бургер «Биг Тейсти» переименуют в «Биг спешл»

Бургер «Биг Тейсти», входящий в меню ушедшего из России McDonald’s, вернётся под другим названием, сообщает пресс-служба сети «Вкусно - и точка».

Владивостокская сеть фастфуда «Еда и точка» намерена судиться с экс-«Макдоналдсом»

В сообщении говорится, что популярный бургер будет доступен клиентам под названием «Биг спешл», в предприятиях Москвы и Московской области его начнут предлагать с 25 июня.

Ранее в Москве состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», бизнес у американской компании купил российский бизнесмен Александр Говор.

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ФОТО: CC0 / Pixabay/ Free-Photos /
ТЕГИ:РесторанMcDonald’sФастфуд
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