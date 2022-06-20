Бургер «Биг Тейсти» переименуют в «Биг спешл»

В сообщении говорится, что популярный бургер будет доступен клиентам под названием «Биг спешл», в предприятиях Москвы и Московской области его начнут предлагать с 25 июня.

Ранее в Москве состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», бизнес у американской компании купил российский бизнесмен Александр Говор.