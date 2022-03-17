Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать в Москве

Некоторые рестораны McDonald's, которые работают на условиях франчайзинга, продолжают работу в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что рестораны быстрого питания McDonald's продолжают работу в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Кроме того, McDonald's работает около станций столичного метро.

Ранее компания-франчайзи «ГиД», управляющая ресторанами McDonald's в Сибири, также заявила о продолжении работы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РесторанРоссия
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