Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать в Москве
17 марта 202220:14
Некоторые рестораны McDonald's, которые работают на условиях франчайзинга, продолжают работу в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что рестораны быстрого питания McDonald's продолжают работу в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Кроме того, McDonald's работает около станций столичного метро.
Ранее компания-франчайзи «ГиД», управляющая ресторанами McDonald's в Сибири, также заявила о продолжении работы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru