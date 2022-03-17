Компания Nike продолжит работу в России

В пресс-службе отметили, что магазины Nike, Street Beat и The North Face продолжат работу с сохранением прежнего ассортимента.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что за последние полмесяца в компании зафиксировали повышение спроса на спортивную одежду. Отмечается, что рост цен не повлиял на желание покупателей приобрести товары.

Ранее компания Nike заявила, что приложение магазина временно недоступно, так как комапня не может гарантировать доставку товаров в Россию.

