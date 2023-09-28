Некоторые категории россиян будут получать повышенные пенсии с 1 октября
28 сентября 202303:02
С 1 октября некоторые граждане России начнут получать повышенные пенсии, сообщает «Прайм».
На это могут рассчитывать бывшие сотрудники ФСБ и МВД. Пособия увеличат для тех, кто достиг 80-летия в сентябре. Нововведение также затронет пенсионеров-получателей страховых пенсий, кому присвоили первую группу инвалидности.
Ранее экономист назвал справедливой пенсию в 50 тысяч рублей, заканчивается 1 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru