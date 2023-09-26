Экономист назвал справедливой пенсию в 50 тысяч рублей

По его словам, на одну пенсию прожить довольно сложно, поэтому многие пенсионеры продолжают работать, чтобы иметь «постоянный, хоть и не гарантированный ежемесячный доход».

Лобода отметил, что отказатся от работы им позволила бы достойная пенсия, справедливый размер которой мог бы составлять 50 тысяч рублей.

«Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины», — заключил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии в России будут увеличены с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

