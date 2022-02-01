«Заесть скуку»: Психотерапевт объяснила причины обжорства после праздников

Человек, как правило, возвращается к своим пищевым привычкам в скором времени после праздников, а нежелание это делать может свидетельствовать о психологическом дискомфорте, предупредила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19%) боится вставать на весы после недавних новогодних каникул, показало исследование Ozon. При этом каждый третий заявил, что «поправился немного», 38% не заметили изменений в своем весе, 3% даже похудели, а 12% из-за набранных килограммов не переживают.

«Человек стал больше и чаще есть во время новогодних праздников, потому что его окружает еда, потому что идет некоторое нарушение режима, то есть не совсем привычный график у него, он отдыхает, он часто выпивает алкоголь при этом, что тоже, в общем, провоцирует некоторые увеличения порций. Мне кажется, что с возвращением к своему привычному графику – работы, питания - всё нормализуется обратно. Если человек здоров, то каких-то значимых, страшных последствий на здоровье это не окажет. Поэтому человек вернется в свою жизнь, в привычный образ жизни, и вернется в свой "официальный" вес», - успокоила она.

Психотерапевт отметила, что нежелание отказываться от «праздничной» еды может свидетельствовать о психологических проблемах и нежелании возвращаться в повседневную рутину.

«Тогда это все-таки повод обратиться [к специалисту], если его это беспокоит, если его беспокоит то количество еды, которое он ест, и у него не получается или ему не хочется по каким-то причинам вернуться в то привычное для себя состояние, которое было раньше, то это может быть вопрос психологического характера. Может быть, он скучает по праздникам, может быть, он недостаточно отдохнул, может быть, ему некомфортно с той рутиной, которая у него есть. Это вопрос, который уже можно поднять на сессии у психолога», - посоветовала врач.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Зайцев рассказал, что бесконтрольное применение диуретических препаратов для похудения отрицательно сказывается на человеческом организме и может привести к развитию нарушений функции почек, к образованию камней, мочекаменной болезни.

