Врач рассказал о правилах похудения к Новому году

По его словам, бесконтрольное применение диуретических препаратов отрицательно сказывается на человеческом организме и может привести к развитию нарушений функции почек, к образованию камней, мочекаменной болезни.

По словам диетологов, нормой считается, когда масса тела снижается на 2–4 килограмма в месяц. Для похудения надо первым делом выстроить распорядок дня и режим питания, а также нормализовать сон, после чего пересмотреть рацион и начать употреблять пищу четыре–пять раз в сутки.

Похудеть за оставшееся до Нового года время возможно. Сделать это можно без ущерба для здоровья, однако сильно похудеть не удастся.

