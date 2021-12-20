Врач рассказал о правилах похудения к Новому году

Для приведения физической формы в порядок перед новогодними праздниками не стоит применять мочегонные средства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Зайцева.

Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза

По его словам, бесконтрольное применение диуретических препаратов отрицательно сказывается на человеческом организме и может привести к развитию нарушений функции почек, к образованию камней, мочекаменной болезни.

По словам диетологов, нормой считается, когда масса тела снижается на 2–4 килограмма в месяц. Для похудения надо первым делом выстроить распорядок дня и режим питания, а также нормализовать сон, после чего пересмотреть рацион и начать употреблять пищу четыре–пять раз в сутки.

Похудеть за оставшееся до Нового года время возможно. Сделать это можно без ущерба для здоровья, однако сильно похудеть не удастся.

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ФОТО: pixabay.com
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