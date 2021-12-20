Врач рассказал о правилах похудения к Новому году
Для приведения физической формы в порядок перед новогодними праздниками не стоит применять мочегонные средства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Зайцева.
По его словам, бесконтрольное применение диуретических препаратов отрицательно сказывается на человеческом организме и может привести к развитию нарушений функции почек, к образованию камней, мочекаменной болезни.
По словам диетологов, нормой считается, когда масса тела снижается на 2–4 килограмма в месяц. Для похудения надо первым делом выстроить распорядок дня и режим питания, а также нормализовать сон, после чего пересмотреть рацион и начать употреблять пищу четыре–пять раз в сутки.
Похудеть за оставшееся до Нового года время возможно. Сделать это можно без ущерба для здоровья, однако сильно похудеть не удастся.
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