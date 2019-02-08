Эксперты против снятия денег на кассах магазинов

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств в эфире НСН заявил, что новая услуга делается в целях удобства клиентов, а не ради популяризации подобных операций.

Россияне смогут снимать наличные в магазинах. Платежная система Visa предписала банкам обеспечить потребителям такую возможность к апрелю 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в частных и государственных банках. Новый сервис позволит держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при оплате покупки картой. Отмечается, что за раз можно будет снять не более 100 долларов. Участниками пилотного проекта могут стать банки «Русский Стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, а также председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН выразил уверенность, что банки, участвующие в программе, технически подготовлены к нововведению.

«Такого рода услуга обсуждается со стороны платежной системы давно, просто так такие заявления от Visa не делаются. Нельзя заявить, а потом сидеть и ждать, когда кто-то придет. Я более чем уверен, что Visa как любая бизнес организация заранее подготовила тех, кто в этом будет участвовать. Я уверен, были расчеты, предварительные проверки, и, думаю, будет некоторый спрос на эту услугу. Вопрос, будет ли этот спрос массовым, тем более, что все стараются перевести все средства в безналичный оборот. Снятие наличных на кассе – это вопрос удобства, а не вопрос какой-то новой тенденции», - отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство собирается снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах, что будет выгодно как продавцам, так и покупателям. Соответствующие предложения будут представлены до 1 февраля 2019 года по поручению вице-премьер Дмитрия Козака.