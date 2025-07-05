Неизвестный переместил подорожавшие до $2 млрд нетронутые за 14 лет биткоины
Неизвестный перевел с двух криптокошельков 20 тысяч биткоинов, которые никто не трогал 14 лет. Об этом сообщает РБК.
По данным источника, за это время они подорожали до $2 млрд. Известно, что оба кошелька, с которых отправили криптовалюту, были созданы в апреле 2011 года. Тогда стоимость биткоина составляла около $0,78. С того момента их цена выросла более чем в 140 тысяч раз.
Отмечается, что монеты были переведены на новые кошельки, которые не связаны с биржами. При этом со дня перевода средств не было никаких операций. Это уменьшает вероятность немедленной продажи монет.
Ранее экономист Валерий Корнеев в беседе с НСН объяснил, что люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль.
Горячие новости
- Губернатор: В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждены свыше 25 квартир
- Неизвестный переместил подорожавшие до $2 млрд нетронутые за 14 лет биткоины
- В ГД разработали законопроект о более частом прикреплении к поликлиникам
- Опрос: Современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами
- Из-за атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга задержали свыше 50 рейсов
- Собянин: ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА
- СМИ: После драки в кафе у футболиста Смолова вымогали 20 млн рублей
- В ГД сообщили об упрощении продажи ипотечного жилья с маткапиталом в РФ
- Алаудинов: Украина ведет информационную войну против «Ахмата»
- США возобновили ввоз сои из России впервые с февраля 2024 года