Неизвестный переместил подорожавшие до $2 млрд нетронутые за 14 лет биткоины

Неизвестный перевел с двух криптокошельков 20 тысяч биткоинов, которые никто не трогал 14 лет. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, за это время они подорожали до $2 млрд. Известно, что оба кошелька, с которых отправили криптовалюту, были созданы в апреле 2011 года. Тогда стоимость биткоина составляла около $0,78. С того момента их цена выросла более чем в 140 тысяч раз.

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Отмечается, что монеты были переведены на новые кошельки, которые не связаны с биржами. При этом со дня перевода средств не было никаких операций. Это уменьшает вероятность немедленной продажи монет.

Ранее экономист Валерий Корнеев в беседе с НСН объяснил, что люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль.

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ФОТО: РИА Новости
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