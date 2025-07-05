Неизвестный переместил подорожавшие до $2 млрд нетронутые за 14 лет биткоины

Неизвестный перевел с двух криптокошельков 20 тысяч биткоинов, которые никто не трогал 14 лет. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, за это время они подорожали до $2 млрд. Известно, что оба кошелька, с которых отправили криптовалюту, были созданы в апреле 2011 года. Тогда стоимость биткоина составляла около $0,78. С того момента их цена выросла более чем в 140 тысяч раз.