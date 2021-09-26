Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в ТЦ в Сочи
В Сочи мужчина выстрелил из травматического пистолета в торговом центре «Моремолл», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Это произошло на фоне конфликта на бытовой почве. Во время инцидента 22-летний местный житель выстрелил вверх. Стрелявший и его оппонент задержаны. Их доставили в дежурную часть.
Пострадавших в результате стрельбы нет.
Напомним, 25 сентября один человек погиб, еще 14 получили ранения в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Кольервилл в американском штате Теннесси.
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