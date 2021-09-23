Стрельба произошла в магазине в Теннесси
23 сентября 202123:07
Стрельба произошла в магазине в городе Кольервилл (штат Теннесси), передает ТАСС.
По предварительным данным, в результате инцидента несколько человек ранены. Отмечается, что магазин расположен возле здания школы. Учащимся из-за произошедшего запретили выходить на улицу.
Других подробностей случившегося пока нет.
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23 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru