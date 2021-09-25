Один человек погиб в США в результате стрельбы в магазине

Один человек погиб, еще 14 получили ранения в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Кольервилл в американском штате Теннесси. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на местные власти.

Как уточняет полиция, погибшая — 70-летняя женщина. По данным правоохранителей, десять из пострадавших — сотрудники магазина.

Во время ЧП злоумышленник причинил сам себе огнестрельное ранение и впоследствии скончался.

