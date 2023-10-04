Нейросети стали заменять хрестоматии для школьников

С началом учебного года в России вырос спрос на краткий пересказ текстов, сгенерированный нейросетью. Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на рассказал представитель компании «Яндекс».

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В сентябре по сравнению с августом доля запросов на краткий пересказ энциклопедических текстов выросла почти вдвое и составила около 20%. Доля пересказов песен и стихов увеличилась в 1,7 раза, художественных произведений — в 1,4 раза, пишет издание.

По мнению профессора РГГУ и НИУ ВШЭ Максима Кронгауза, автоматическая обработка текста сэкономит время. Нейросети — инструмент для изготовления шпаргалок, предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектШкольники

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