Нейросети стали заменять хрестоматии для школьников

В сентябре по сравнению с августом доля запросов на краткий пересказ энциклопедических текстов выросла почти вдвое и составила около 20%. Доля пересказов песен и стихов увеличилась в 1,7 раза, художественных произведений — в 1,4 раза, пишет издание.

По мнению профессора РГГУ и НИУ ВШЭ Максима Кронгауза, автоматическая обработка текста сэкономит время. Нейросети — инструмент для изготовления шпаргалок, предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.



