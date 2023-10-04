Нейросети стали заменять хрестоматии для школьников
С началом учебного года в России вырос спрос на краткий пересказ текстов, сгенерированный нейросетью. Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на рассказал представитель компании «Яндекс».
В сентябре по сравнению с августом доля запросов на краткий пересказ энциклопедических текстов выросла почти вдвое и составила около 20%. Доля пересказов песен и стихов увеличилась в 1,7 раза, художественных произведений — в 1,4 раза, пишет издание.
По мнению профессора РГГУ и НИУ ВШЭ Максима Кронгауза, автоматическая обработка текста сэкономит время. Нейросети — инструмент для изготовления шпаргалок, предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три села в Курской области остались без электричества после обстрела
- «Сочи» проиграл «Оренбургу» в Кубке России по футболу
- Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это нормализует ситуацию в стране
- Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 120 процентов
- Медведев проиграл Синнеру в финале ATP-500 в Пекине
- Более 20 деятелей культуры и науки РФ выступили в поддержку Варданяна
- Хозяева поля, на которое аварийно сел самолет, потребуют 1,2 млн рублей компенсации
- Обвиняемый в подготовке теракта на Крымском мосту объявил голодовку
- «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России
- В Казахстане отменили концерты Максима Галкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru