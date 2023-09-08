Нейросеть помогла пользователям распознать рукописи Главархива более 30 млн раз

За первые полгода работы сервисом «Поиск по архивам», которые запустили Главархив Москвы и «Яндекса», воспользовались около двух миллионов человек, а в общей сложности количество просмотров достигло примерно 30 миллионов.

На сегодняшний день пользователям доступно более 7,3 миллиона страниц, уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что самые популярные запросы связаны с поиском предков и исследованием прошлого семьи. В свободном доступе – страницы из фондов столичного Главархива, а также архивов Московской, Иркутской, Новгородской, Оренбургской областей и Мордовии.

Сервис «Поиск по архивам» появился в начале года в рамках партнерства «Яндекса» с правительством Москвы и региональными администрациями.

С помощью нейросети сервис распознает текст рукописных документов и делает его доступным для поиска. Для этого нужно ввести ключевые слова, а программа выдаст соответствующие документы.