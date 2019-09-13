Заворотнюк назвала госпитализацию «бредом»

13 сентября14:58

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов отрицает госпитализацию актрисы. Согласно его сообщению, Заворотнюк назвала публикации в СМИ о ее госпитализации «бредом» и попросила «отстать».

«Она ответила «Бред. Отстань», — цитирует Христов, пишет РИА «Новости».

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию

Ранее СМИ публиковали сообщения о том, что главная героиня ситкома «Моя прекрасная няня» готовится к сложной операции в связи с опухолью мозга. По некоторым данным, Заворотнюк госпитализировали более двух недель назад Также сообщалось, что актриса проходила лечение в Польше, но оно не принесло ожидаемых результатов.



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ФОТО: РИА Новости//Анна Сергеева
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