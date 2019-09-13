Заворотнюк назвала госпитализацию «бредом»

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Ранее СМИ публиковали сообщения о том, что главная героиня ситкома «Моя прекрасная няня» готовится к сложной операции в связи с опухолью мозга. По некоторым данным, Заворотнюк госпитализировали более двух недель назад Также сообщалось, что актриса проходила лечение в Польше, но оно не принесло ожидаемых результатов.